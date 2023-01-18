Англия18 января 2023, 14:44 | Обновлено 18 января 2023, 14:45
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Тухель хочет заменить Конте в Тоттенхэме
Немецкий тренер сейчас без работы
18 января 2023, 14:44 | Обновлено 18 января 2023, 14:45
436
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Немецкий тренер Томас Тухель хотел бы возглавить «Тоттенхэм» в случае, если клуб покинет Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона и до сих пор не продлен. Сам Тухель остается безработным с сентября прошлого года, когда его уволили из «Челси».
Ранее сообщалось о том, что интерес к Тухелю проявляет другой клуб АПЛ, «Вест Хэм».
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