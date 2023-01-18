Тухель хочет заменить Конте в Тоттенхэме

Немецкий тренер Томас Тухель хотел бы возглавить «Тоттенхэм» в случае, если клуб покинет Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона и до сих пор не продлен. Сам Тухель остается безработным с сентября прошлого года, когда его уволили из «Челси».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Тухелю проявляет другой клуб АПЛ, «Вест Хэм».