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Англия
18 января 2023, 14:44 | Обновлено 18 января 2023, 14:45
436
0

Тухель хочет заменить Конте в Тоттенхэме

Немецкий тренер сейчас без работы

18 января 2023, 14:44 | Обновлено 18 января 2023, 14:45
436
0
Тухель хочет заменить Конте в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий тренер Томас Тухель хотел бы возглавить «Тоттенхэм» в случае, если клуб покинет Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона и до сих пор не продлен. Сам Тухель остается безработным с сентября прошлого года, когда его уволили из «Челси».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Тухелю проявляет другой клуб АПЛ, «Вест Хэм».

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Томас Тухель Тоттенхэм Антонио Конте
Источник Twitter
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