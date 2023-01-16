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Англия
16 января 2023, 11:37 | Обновлено 16 января 2023, 11:39
221
1

Тухель и Почеттино вскоре могут вернуться в АПЛ

Может появиться работа

16 января 2023, 11:37 | Обновлено 16 января 2023, 11:39
221
1
Тухель и Почеттино вскоре могут вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Лондонский клуб «Вест Хэм» составил список из четырех специалистов, которые в теории могут заменить нынешнего наставника команды Дэвида Мойеса. Дела в «молотобойцев» в АПЛ идет неважно, поэтому работа по поиску нового тренера уже началась.

Сообзщается, что в шорт-лист «Вест Хэма» вошли экс-тренер «Челси» Томас Тухель и бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 18-е место с 15 очками после 19 матчей. Команда не может победить вот уже в девяти матчах, начиная с 25 октября прошлого года.

59-летний Мойес тренирует «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Ранее он был наставник команды с ноября 2017 по май 2018 года.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Томас Тухель Маурисио Почеттино Вест Хэм Дэвид Мойес
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Serhii P.
Ага, а вони прям з радістю побігли тренувати лузерів Прем'єр-Ліги )
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