Тухель и Почеттино вскоре могут вернуться в АПЛ

Лондонский клуб «Вест Хэм» составил список из четырех специалистов, которые в теории могут заменить нынешнего наставника команды Дэвида Мойеса. Дела в «молотобойцев» в АПЛ идет неважно, поэтому работа по поиску нового тренера уже началась.

Сообзщается, что в шорт-лист «Вест Хэма» вошли экс-тренер «Челси» Томас Тухель и бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 18-е место с 15 очками после 19 матчей. Команда не может победить вот уже в девяти матчах, начиная с 25 октября прошлого года.

59-летний Мойес тренирует «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Ранее он был наставник команды с ноября 2017 по май 2018 года.