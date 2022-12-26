Тухель – кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Бразилии.

Отмечается, что немецкий специалист входит в перечень возможных кандидатов, но не является фаворитом.

В это число входят Марсело Галлардо, Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и Рафаэль Бенитес.