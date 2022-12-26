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Чемпионат мира
26 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 02:01
52
0

Тухель – кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии

Немецкий специалист входит в перечень возможных кандидатов, но не является фаворитом

26 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 02:01
52
0
Тухель – кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Бразилии.

Отмечается, что немецкий специалист входит в перечень возможных кандидатов, но не является фаворитом.

В это число входят Марсело Галлардо, Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и Рафаэль Бенитес.

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Томас Тухель сборная Бразилии по футболу
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Источник L'Equipe
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