Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча третьего круга Australian Open
20 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№3 WTA). Встреча состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после поединка Фучович – Синнер. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли один матч, победила американка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ангелиной Калининой (№39 WTA) или Барборы Крейчиковой (№23 WTA).
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