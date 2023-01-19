Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№3 WTA). Встреча состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после поединка Фучович – Синнер. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли один матч, победила американка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ангелиной Калининой (№39 WTA) или Барборы Крейчиковой (№23 WTA).

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