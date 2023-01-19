Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2023, 14:59 |
211
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча третьего круга Australian Open

19 января 2023, 14:59 |
211
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№3 WTA). Встреча состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после поединка Фучович – Синнер. Время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли один матч, победила американка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ангелиной Калининой (№39 WTA) или Барборы Крейчиковой (№23 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кирьос иронично отреагировал на вылет игроков топ-20 из нижней четверти AO
ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины
Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open
смотреть онлайн Australian Open 2023 Марта Костюк Джессика Пегула
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»
Футбол | 19 января 2023, 07:56 3
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»

Португалец – о матче с «Кристал Пэлас»

ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Футбол | 18 января 2023, 20:02 6
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим

Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»

ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
Теннис | 18.01.2023, 23:07
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Футбол | 18.01.2023, 23:35
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Теннис | 19.01.2023, 13:05
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
17.01.2023, 22:01 2
Футбол
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 12
Война
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
18.01.2023, 13:21 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 69
Футбол
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
17.01.2023, 20:04
Баскетбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль
17.01.2023, 15:46
Футбол
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
17.01.2023, 17:45 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности