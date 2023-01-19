Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с Кариусом
Англия
19 января 2023, 14:19 | Обновлено 19 января 2023, 14:28
235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с Кариусом

В этом сезоне известный вратарь не имеет игровой практики

19 января 2023, 14:19 | Обновлено 19 января 2023, 14:28
235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с Кариусом
ФК Ньюкасл. Лорис Кариус

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус, перешедший в команду в сентябре 2022 года, продлил контракт с клубом.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. Изначально немецкий вратарь подписал краткосрочное соглашение. Прежний договор действовал до января 2023 года.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь не принял участие ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может компенсировать «Челси» расходы на трансфер Мудрика.

По теме:
Шупо-Мотинг готов остаться в Баварии на своих условиях
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Источник: Пепе близок к продлению контракта с Порту до 2025 года
Ньюкасл Лорис Кариус продление контракта
Источник ФК Ньюкасл
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Биатлон | 19 января 2023, 05:25 0
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Футбол | 18 января 2023, 22:24 10
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?

Михаил появится во второй тайме в игре с «Ливерпулем»

БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Футбол | 19.01.2023, 11:17
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Футбол | 18.01.2023, 19:26
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Интер выиграл Суперкубок Италии, Прометей с боем переиграл Брешию
Футбол | 19.01.2023, 05:50
Интер выиграл Суперкубок Италии, Прометей с боем переиграл Брешию
Интер выиграл Суперкубок Италии, Прометей с боем переиграл Брешию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
18.01.2023, 00:10
Теннис
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
17.01.2023, 22:01 2
Футбол
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
17.01.2023, 17:45 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.01.2023, 01:00
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
17.01.2023, 17:54 3
Футбол
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
17.01.2023, 21:31 1
Футбол
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
18.01.2023, 13:21 16
Теннис
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности