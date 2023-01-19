Англия19 января 2023, 14:19 | Обновлено 19 января 2023, 14:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с Кариусом
В этом сезоне известный вратарь не имеет игровой практики
19 января 2023, 14:19 | Обновлено 19 января 2023, 14:28
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Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус, перешедший в команду в сентябре 2022 года, продлил контракт с клубом.
Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. Изначально немецкий вратарь подписал краткосрочное соглашение. Прежний договор действовал до января 2023 года.
В нынешнем сезоне 29-летний вратарь не принял участие ни в одном матче.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может компенсировать «Челси» расходы на трансфер Мудрика.
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