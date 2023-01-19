ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с Кариусом

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус, перешедший в команду в сентябре 2022 года, продлил контракт с клубом.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. Изначально немецкий вратарь подписал краткосрочное соглашение. Прежний договор действовал до января 2023 года.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь не принял участие ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может компенсировать «Челси» расходы на трансфер Мудрика.