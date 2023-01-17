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Англия
17 января 2023, 03:22 | Обновлено 17 января 2023, 04:26
736
0

Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика

«Сороки» готовы переманить игроков из стана лондонцев

17 января 2023, 03:22 | Обновлено 17 января 2023, 04:26
736
0
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

«Ньюкасл» изучает возможность трансферов игроков лондонского «Челси» Конора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика, а также Хакима Зиеша. Речь идет об их переходе уже в текущее январское трансферное окно.

Сообщается, будто главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер не хочет сейчас терять Галлахера и Лофтус-Чика, так как в команде обостряются кадровые проблемы из-за травм. А вот Зиеш клуб может покинуть.

«Челси» сейчас должен кого-то из игроков продать, чтобы в заявку на Лигу чемпионов внести своих январских новичков. Как известно, «синие» в текущее зимнее трансферное окно среди прочих подписали и украинца Михаила Мудрика, который обошелся им в 100 млн евро.

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Ньюкасл Челси трансферы трансферы АПЛ Хаким Зиеш Конор Галлахер Рубен Лофтус-Чик
Источник The Telegraph
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