Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика

«Ньюкасл» изучает возможность трансферов игроков лондонского «Челси» Конора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика, а также Хакима Зиеша. Речь идет об их переходе уже в текущее январское трансферное окно.

Сообщается, будто главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер не хочет сейчас терять Галлахера и Лофтус-Чика, так как в команде обостряются кадровые проблемы из-за травм. А вот Зиеш клуб может покинуть.

«Челси» сейчас должен кого-то из игроков продать, чтобы в заявку на Лигу чемпионов внести своих январских новичков. Как известно, «синие» в текущее зимнее трансферное окно среди прочих подписали и украинца Михаила Мудрика, который обошелся им в 100 млн евро.