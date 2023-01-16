Источник: Челси готов продать Стерлинга после подписания Мудрика

Английский «Челси» готов продать хавбека Рахима Стерлинга и выслушать предложения клубов, заинтересованных в его трансфере .

22-летний форвард донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик 15 января прошел медицинский осмотр в «Челси» и подписал контракт на 8,5 лет.

Владельцы западно-лондонского клуба под руководством Тодда Боэли проводят очень активное трансферное окно и намерены подписать еще несколько игроков. Общие расходы клуба на трансферы могут превысить 250 млн фунтов стерлингов.

«Челси» также раньше подписал Жоау Фелиша и Давида Фофану. Эти трансферы ставят под сомнение будущее форвардов, уже играющих на «Стэмфорд Бридж», которые в этом сезоне показывают неудачные результаты.

Среди них 28-летний Рахим Стерлинг, купленный за 47,5 млн фунтов стерлингов у «Манчестер Сити» прошлым летом. Звезда сборной Англии подписал 5-летний контракт с возможностью продления еще на год, но это не помешает руководству отпустить его уже сейчас.

Стерлинг сыграл 15 матчей в АПЛ, а также во всех шести поединках группового этапа Лиги чемпионов. Действуя в разных амплуа, в том числе на обоих флангах, на позиции центрального нападающего и под нападающим, он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Если учитывать только матчи АПЛ, то Стерлинг является лучшим бомбардиром клуба вместе с Каем Хаверцем, причем оба забили лишь по 4 гола.