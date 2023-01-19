Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2023, 13:30 |
202
0

Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча третьего круга Australian Open

19 января 2023, 13:30 |
202
0
Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли один матч, победила чешская теннисистка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой (№3 WTA) или Мартой Костюк (№61 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы
Australian Open. Надежда Киченок сыграет во втором круге парного разряда
Ангелина Калинина смотреть онлайн Australian Open 2023 Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Футбол | 19 января 2023, 12:26 4
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о том, как «горняки» заменят своего лидера

Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Биатлон | 19 января 2023, 05:25 0
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
Теннис | 19.01.2023, 00:05
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Футбол | 18.01.2023, 18:55
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
Футбол | 18.01.2023, 16:08
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
18.01.2023, 22:24 10
Футбол
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
17.01.2023, 11:12 23
Война
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
18.01.2023, 20:02 6
Футбол
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
18.01.2023, 13:21 16
Теннис
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
17.01.2023, 17:21 23
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
18.01.2023, 00:10
Теннис
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
17.01.2023, 11:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности