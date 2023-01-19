Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча третьего круга Australian Open
20 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли один матч, победила чешская теннисистка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой (№3 WTA) или Мартой Костюк (№61 WTA).
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