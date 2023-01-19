Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы
Australian Open
19 января 2023, 12:27 |
295
0

Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы

Рафаэль около двух месяцев не сможет выходить на корт

19 января 2023, 12:27 |
295
0
Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль утром 19 января в Мельбурне прошел МРТ-тест, показавший травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй ступени.

Сообщается, что время восстановления экслидера мирового рейтинга составит от 6 до 8 недель.

Отметим, что из-за этой травмы испанец проиграл матч второго круга Открытого чемпионата Австралии против американца Маккензи Макдональда.

Надаль проиграл семь из девяти своих последних матчей.

По теме:
Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Australian Open. Надежда Киченок сыграет во втором круге парного разряда
Рафаэль Надаль Маккензи Макдональд Australian Open 2023
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Футбол | 18 января 2023, 18:55 11
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси

Украинский вингер начал работу с командой

ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Футбол | 18 января 2023, 20:02 6
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим

Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»

ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Футбол | 18.01.2023, 23:35
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Футбол | 19.01.2023, 12:10
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023
Теннис | 19.01.2023, 09:16
Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023
Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
18.01.2023, 22:24 10
Футбол
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
18.01.2023, 23:07 3
Теннис
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
17.01.2023, 22:01 2
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
19.01.2023, 05:25
Биатлон
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
17.01.2023, 09:51 5
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
17.01.2023, 17:21 23
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.01.2023, 01:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности