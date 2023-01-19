Australian Open19 января 2023, 12:27 |
295
0
Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы
Рафаэль около двух месяцев не сможет выходить на корт
19 января 2023, 12:27 |
295
0
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль утром 19 января в Мельбурне прошел МРТ-тест, показавший травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй ступени.
Сообщается, что время восстановления экслидера мирового рейтинга составит от 6 до 8 недель.
Отметим, что из-за этой травмы испанец проиграл матч второго круга Открытого чемпионата Австралии против американца Маккензи Макдональда.
Надаль проиграл семь из девяти своих последних матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 18:55 11
Украинский вингер начал работу с командой
Футбол | 18 января 2023, 20:02 6
Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»
Футбол | 18.01.2023, 23:35
Футбол | 19.01.2023, 12:10
Теннис | 19.01.2023, 09:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2023, 22:24 10
18.01.2023, 23:07 3
17.01.2023, 22:01 2
19.01.2023, 05:25
17.01.2023, 09:51 5
19.01.2023, 00:24 3
17.01.2023, 17:21 23
19.01.2023, 01:00