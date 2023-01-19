Стало известно, сколько пропустит Надаль из-за травмы

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль утром 19 января в Мельбурне прошел МРТ-тест, показавший травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй ступени.

Сообщается, что время восстановления экслидера мирового рейтинга составит от 6 до 8 недель.

Отметим, что из-за этой травмы испанец проиграл матч второго круга Открытого чемпионата Австралии против американца Маккензи Макдональда.

Надаль проиграл семь из девяти своих последних матчей.