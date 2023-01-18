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Australian Open
18 января 2023, 12:35 | Обновлено 18 января 2023, 12:36
613
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься»

Испанец рассказал о травме, из-за которой проиграл матч второго круга на Australian Open

18 января 2023, 12:35 | Обновлено 18 января 2023, 12:36
613
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису Рафаэль Надаль рассказал о травме, из-за которой он проиграл матч против американца Маккензи Макдональда во втором круге.

«Проблема в бедре. Оно беспокоило последние несколько дней, но не так, как сегодня. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что не знаю, в чем там дело – в мышце, в суставе. У меня уже с ним были проблемы. В прошлом мне приходилось его лечить, но все было не так серьезно. Сейчас у меня ощущение, что я не могу двигаться.

Я задумывался о том, чтобы сняться. Но в итоге решил попробовать играть дальше, не усугубляя ситуацию. При этом я совсем не мог бить бэкхенд и бегать. Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься. Лучше закончить матч, поздравить соперника.

Сейчас у меня тяжелый момент, но нужно его принять и двигаться дальше. На жизнь я жаловаться не могу. Хотя и совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен», – сказал испанец.

Отметим, что Надаль проиграл четыре последних матча против американских теннисистов. Общая статистика его встреч с представителями США 84-15.

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Источник ASAP text
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