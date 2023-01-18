Рафаэль НАДАЛЬ: «Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься»

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису Рафаэль Надаль рассказал о травме, из-за которой он проиграл матч против американца Маккензи Макдональда во втором круге.

«Проблема в бедре. Оно беспокоило последние несколько дней, но не так, как сегодня. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что не знаю, в чем там дело – в мышце, в суставе. У меня уже с ним были проблемы. В прошлом мне приходилось его лечить, но все было не так серьезно. Сейчас у меня ощущение, что я не могу двигаться.

Я задумывался о том, чтобы сняться. Но в итоге решил попробовать играть дальше, не усугубляя ситуацию. При этом я совсем не мог бить бэкхенд и бегать. Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься. Лучше закончить матч, поздравить соперника.

Сейчас у меня тяжелый момент, но нужно его принять и двигаться дальше. На жизнь я жаловаться не могу. Хотя и совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен», – сказал испанец.

Отметим, что Надаль проиграл четыре последних матча против американских теннисистов. Общая статистика его встреч с представителями США 84-15.