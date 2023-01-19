Англия19 января 2023, 12:03 | Обновлено 19 января 2023, 12:19
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Артета до сих пор не знает, что я у него учился»
Испанский тренер – о взаимоотношениях с соотечественником
19 января 2023, 12:03 | Обновлено 19 января 2023, 12:19
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о результатах лондонского «Арсенала» под руководством Микеля Артеты, с которым он в свое время работа в стане «горожан».
«Я очень доволен успехом Артеты. Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити», – признался Гвардиола.
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«Манчестер Сити» занимает в таблице АПЛ второе место с 39-ю очками. «Арсенал» лидирует, имея 47 пунктов.
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