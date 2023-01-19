Пеп ГВАРДИОЛА: «Артета до сих пор не знает, что я у него учился»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о результатах лондонского «Арсенала» под руководством Микеля Артеты, с которым он в свое время работа в стане «горожан».

«Я очень доволен успехом Артеты. Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити», – признался Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает в таблице АПЛ второе место с 39-ю очками. «Арсенал» лидирует, имея 47 пунктов.