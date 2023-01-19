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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Артета до сих пор не знает, что я у него учился»
Англия
19 января 2023, 12:03 | Обновлено 19 января 2023, 12:19
789
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Артета до сих пор не знает, что я у него учился»

Испанский тренер – о взаимоотношениях с соотечественником

19 января 2023, 12:03 | Обновлено 19 января 2023, 12:19
789
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Артета до сих пор не знает, что я у него учился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Пеп Гвардиола (справа)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о результатах лондонского «Арсенала» под руководством Микеля Артеты, с которым он в свое время работа в стане «горожан».

«Я очень доволен успехом Артеты. Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити», – признался Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает в таблице АПЛ второе место с 39-ю очками. «Арсенал» лидирует, имея 47 пунктов.

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Пеп Гвардиола Микель Артета Манчестер Сити Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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