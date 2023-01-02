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Англия
02 января 2023, 14:27 | Обновлено 02 января 2023, 14:36
370
0

ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

02 января 2023, 14:27 | Обновлено 02 января 2023, 14:36
370
0
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

По итогам прошедшей субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».

Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.

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Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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