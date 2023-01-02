Англия02 января 2023, 14:27 | Обновлено 02 января 2023, 14:36
370
0
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
02 января 2023, 14:27 | Обновлено 02 января 2023, 14:36
370
0
По итогам прошедшей субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».
Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 января 2023, 07:45 0
ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде
Футбол | 02 января 2023, 10:38 3
Полузащитник еще мечтает сыграть за национальную команду
Футбол | 01.01.2023, 21:15
Футбол | 02.01.2023, 11:50
Футбол | 01.01.2023, 23:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2023, 12:59 27
01.01.2023, 19:29
01.01.2023, 19:45 20
01.01.2023, 12:17 9
01.01.2023, 09:12 18
31.12.2022, 11:55
31.12.2022, 21:40 14
31.12.2022, 11:23 14