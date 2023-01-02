ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ

По итогам прошедшей субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».

Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.