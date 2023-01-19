Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Англия
19 января 2023, 11:17 | Обновлено 19 января 2023, 11:27
229
0

БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»

Украинский специалист – о трансфере полузащитника в лондонский клуб

19 января 2023, 11:17 | Обновлено 19 января 2023, 11:27
229
0
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Леонид Буряк дал оценку переходу украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

– Переход другой украинской звезды – Михаила Мудрика в «Челси» вас удивил? Насколько игровая философия «Челси» подходит экс-футболисту «Шахтера»?

– На это непросто было бы ответить два-три года назад, когда «Челси» демонстрировал классный футбол и в Лиге чемпионов побеждал. Пока у этого лондонского клуба много проблем, он идет пятым-шестым у АПЛ, и все хотят отобрать у него очки. Но состав в «Челси» сильный и, кроме Мудрика, они планируют еще игроков покупать. Думаю, в АПЛ Мудрику будет сложно, но для начала тот же Арсенал был бы для Михаила более удобной командой.

– Фанаты «Арсенала» теперь считают Мудрика предателем и прочат ему непростые времена в лиге…

– Конечно, это неприятно. Болельщики должны понимать, что все решили деньги. У «Челси» и «Арсенала» непростые отношения, поэтому ситуация с переходом Мудрика затронула фанатов «синих» за живое. Это эмоции. Но в стартовых своих матчах в Англии Михаилу нужно будет это пережить, ничего не поделаешь. В АПЛ не стоит рассчитывать на снисходительное отношение, нужно быть настоящим мужчиной. Долгосрочный контракт Мудрика действительно ничего не значит – может быть все, что угодно. Если что-нибудь пойдет не так, Михаила отправят в аренду. «Челси» – это не благотворительный фонд. Потерпеть могут только в начале, но все равно будут ждать от Мудрика 15 забитых мячей.

– «Шахтер» с уходом Михаила Мудрика стал более слабым?

– Да, это значительная потеря. «Шахтеру», как и «Динамо», понадобится время, чтобы найти равноценную замену. Каждый такой игрок, как Цыганков или Мудрик - на вес золота в Украине.

По теме:
Леонид БУРЯК: «Уход Цыганкова – серьезная потеря для Динамо»
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»
Патрик ВИЕЙРА: «Мы заслужили ничью с Манчестер Юнайтед»
Леонид Буряк Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Футбол | 18 января 2023, 13:47 18
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер

Валерий Василенко рецензирует очередное громкое событие украинского межсезонья

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Футбол | 19 января 2023, 01:14 0
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
Теннис | 19.01.2023, 04:04
Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
Война | 18.01.2023, 10:35
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Футбол | 18.01.2023, 20:02
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 68
Футбол
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
17.01.2023, 17:21 23
Футбол
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
17.01.2023, 17:45 12
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.01.2023, 01:00
Биатлон
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
17.01.2023, 21:31 1
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
18.01.2023, 00:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности