БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»

Бывший главный тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Леонид Буряк дал оценку переходу украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

– Переход другой украинской звезды – Михаила Мудрика в «Челси» вас удивил? Насколько игровая философия «Челси» подходит экс-футболисту «Шахтера»?

– На это непросто было бы ответить два-три года назад, когда «Челси» демонстрировал классный футбол и в Лиге чемпионов побеждал. Пока у этого лондонского клуба много проблем, он идет пятым-шестым у АПЛ, и все хотят отобрать у него очки. Но состав в «Челси» сильный и, кроме Мудрика, они планируют еще игроков покупать. Думаю, в АПЛ Мудрику будет сложно, но для начала тот же Арсенал был бы для Михаила более удобной командой.

– Фанаты «Арсенала» теперь считают Мудрика предателем и прочат ему непростые времена в лиге…

– Конечно, это неприятно. Болельщики должны понимать, что все решили деньги. У «Челси» и «Арсенала» непростые отношения, поэтому ситуация с переходом Мудрика затронула фанатов «синих» за живое. Это эмоции. Но в стартовых своих матчах в Англии Михаилу нужно будет это пережить, ничего не поделаешь. В АПЛ не стоит рассчитывать на снисходительное отношение, нужно быть настоящим мужчиной. Долгосрочный контракт Мудрика действительно ничего не значит – может быть все, что угодно. Если что-нибудь пойдет не так, Михаила отправят в аренду. «Челси» – это не благотворительный фонд. Потерпеть могут только в начале, но все равно будут ждать от Мудрика 15 забитых мячей.

– «Шахтер» с уходом Михаила Мудрика стал более слабым?

– Да, это значительная потеря. «Шахтеру», как и «Динамо», понадобится время, чтобы найти равноценную замену. Каждый такой игрок, как Цыганков или Мудрик - на вес золота в Украине.