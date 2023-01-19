Леонид БУРЯК: «Уход Цыганкова – серьезная потеря для Динамо»

69-летний заслуженный тренер Украины Леонид Буряк высказал мнение о переходе хавбека Виктора Цыганкова из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону».

– Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков перешел в 11-ю на данный момент команду Испании – это нормально?

– В этом трансфере столько всего… Знаю, что были сложные переговоры с «Жироной», но в итоге Цыганков оказался в сильной европейской лиге. Виктор очень счастлив, вы только посмотрите на него – улыбается, всех обнимает, благодарит «Жирону» за такое решение. Полагаю, что все нормально, и я уверен, что это не последняя команда Цыганкова в Европе.

– Насколько Виктору подходит стиль испанского футбола? В АПЛ, где играют жестче, ему наверняка было бы сложно…

– Цыганков очень талантливый футболист, который был основным в киевском «Динамо», выступал в сборной Украины. В Ла Лиге, в первую очередь, играют в современный футбол, и «Жирона» – не последняя и далеко не самая плохая испанская команда. Но, отмечу, что в Испании нет мягкого футбола… Когда-то царило мнение, что бразильцы – апологеты мягкого стиля в футболе, но на самом деле именно бразильцы могут врезать по ногам так, как никто!

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А что касается футбола в исполнении испанских команд, я лично хорошо знаю, что это такое. Когда я играл за «Динамо», мы часто ездили в Испанию на разные турниры, выходили на поле против грандов – «Реала», «Атлетико», других клубов. В Испании футбол – это целая наука. Там мы понимали, как все непросто, когда выходили играть против постоянно мотивированных соперников, которых неистово поддерживали полные трибуны, в матчах, которые начинались в 23.00 по нашему времени.

– Цыганков со всем этим справится?

– Если он уехал не только, чтобы денег заработать, а еще и целые высокие перед собой поставил, то безусловно справится. Виктор мог уехать в Европу и раньше, но имевшиеся предложения его не устраивали, и заставить его никто не мог. Конечно, только время расставит все по своим местам. Мне нравится высказывание Ули Хенесса о трансферной политике «Баварии», когда он говорил мне: не родился еще тот мальчик, который стоил бы в футболе 100 млн евро…

– Насколько важно то, что это полноценный трансфер, а не аренда?

– А кого сейчас интересовала бы аренда, когда до завершения текущего сезона осталось четыре месяца? Хорошо, что так получилось, и Цыганков о настоящем счастлив, ведь он так хотел.

– Это существенная потеря для «Динамо»?

– Очень серьезной. Он много убивал как для полузащитника. «Динамо» потеряло готового мастера. Виктору пошли навстречу, но так нужно было. Теперь нужно время, чтобы подготовить ему замену, время на поиски таланта.