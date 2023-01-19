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  4. Australian Open. Костюк в паре вышла во второй круг
Australian Open
19 января 2023, 09:34 | Обновлено 19 января 2023, 09:45
558
1

Australian Open. Костюк в паре вышла во второй круг

Украинка играет в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе

19 января 2023, 09:34 | Обновлено 19 января 2023, 09:45
558
1
Australian Open. Костюк в паре вышла во второй круг
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20-летняя киевлянка Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии провела встречу первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Им противостояли американка Даниэль Коллинс и Хезер Уотсон из Великобритании.

Костюк и Русе добились победы в двух сетах за 1 час 29 минут.

Australian Open. Пары. Первый круг

Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон ​(США / Великобритания) – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе ​(Украина / Румыния) – 4:6, 2:6

Как известно, в одиночном турнире Australian Open Марта Костюк вышла в третий круг турнира.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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kollekciy
Марту з перемогою. Марта мабуть думала про гру з Пегулою під час гри, бо як на мене Русе грала краще.
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