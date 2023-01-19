Australian Open. Костюк в паре вышла во второй круг
Украинка играет в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе
20-летняя киевлянка Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии провела встречу первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Им противостояли американка Даниэль Коллинс и Хезер Уотсон из Великобритании.
Костюк и Русе добились победы в двух сетах за 1 час 29 минут.
Australian Open. Пары. Первый круг
Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон (США / Великобритания) – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – 4:6, 2:6
Как известно, в одиночном турнире Australian Open Марта Костюк вышла в третий круг турнира.
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