Australian Open. Костюк в паре вышла во второй круг

20-летняя киевлянка Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии провела встречу первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Им противостояли американка Даниэль Коллинс и Хезер Уотсон из Великобритании.

Костюк и Русе добились победы в двух сетах за 1 час 29 минут.

Australian Open. Пары. Первый круг

Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон ​(США / Великобритания) – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе ​(Украина / Румыния) – 4:6, 2:6

Как известно, в одиночном турнире Australian Open Марта Костюк вышла в третий круг турнира.