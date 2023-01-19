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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»
Англия
19 января 2023, 07:56 | Обновлено 19 января 2023, 07:59
207
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»

Португалец – о матче с «Кристал Пэлас»

19 января 2023, 07:56 | Обновлено 19 января 2023, 07:59
207
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед мог и уступить в концовке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил ничью 1:1 в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

«Мы знали, что здесь трудно играть. Мы могли и уступить в концовке. В данный момент уже ничего не поделаешь. Мы действительно разочарованы результатом, однако следующая игра близка. Нам необходимо подготовиться к ней. Не так много времени, чтобы восстановиться», – признался 28-летний Бруну Фернандеш.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, имея в активе 39 очков. У «Кристал Пэлас» 12-я позиция и 29 пунктов. Лидирует «Арсенал» (47 очков), с которым манкунианцы встретятся на выезде 22 января в очередном матче сезона.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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