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  4. Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
Australian Open
19 января 2023, 04:04 |
127
2

Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда

Украинка одержала победу в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии

19 января 2023, 04:04 |
127
2
Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге Калинина в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии одержала победу над тандемом ​Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения).

Australian Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк (Украина / Бельгия) – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения) – 7:6, 6:3

Напомним, ранее в одиночном разряде Калинина обыграла Квитову на Australian Open.

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Ангелина Калинина Алисон ван Эйтванк Эри Ходзуми Тамара Зиданшек Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Elis
О, яка Кеті Волинець молодець - відправила курдиметову чи кудирметову чи як там її, вслід за кораблем! 
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