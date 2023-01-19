Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда
Украинка одержала победу в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом круге Калинина в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии одержала победу над тандемом Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения).
Australian Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк (Украина / Бельгия) – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения) – 7:6, 6:3
Напомним, ранее в одиночном разряде Калинина обыграла Квитову на Australian Open.
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