Australian Open. Калинина вышла во второй круг парного разряда

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге Калинина в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии одержала победу над тандемом ​Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения).

Australian Open. Первый круг парного разряда

Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк (Украина / Бельгия) – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения) – 7:6, 6:3

Напомним, ранее в одиночном разряде Калинина обыграла Квитову на Australian Open.