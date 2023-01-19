Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Мы сожрали Милан, это карма»
Полузащитник «Интера» – о победе в матче за Суперкубок Италии
28-летний хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.
«Это очень важный трофей, тем более для меня. Я благодарю своих товарищей по команде и болельщиков, сегодня мы показали результат 3:0, с которым особо не поспоришь.
Конечно, я всегда предпочитаю молчать. Мне было очень противно видеть то, чего я не ожидал, но карма воздала свое. Карма приходит. Сегодня мы были голодны, они должны уважать это, с результатом 3:0, мы быстро отправили их домой. Думаю, сегодня мы сожрали «Милан». Вот и все», - сказал Чалханоглу.
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