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Италия
19 января 2023, 03:45 |
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0

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Мы сожрали Милан, это карма»

Полузащитник «Интера» – о победе в матче за Суперкубок Италии

19 января 2023, 03:45 |
40
0
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Мы сожрали Милан, это карма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

28-летний хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.

«Это очень важный трофей, тем более для меня. Я благодарю своих товарищей по команде и болельщиков, сегодня мы показали результат 3:0, с которым особо не поспоришь.

Конечно, я всегда предпочитаю молчать. Мне было очень противно видеть то, чего я не ожидал, но карма воздала свое. Карма приходит. Сегодня мы были голодны, они должны уважать это, с результатом 3:0, мы быстро отправили их домой. Думаю, сегодня мы сожрали «Милан». Вот и все», - сказал Чалханоглу.

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Хакан Чалханоглу Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Милан
Источник Football-Italia
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