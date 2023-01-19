Англия19 января 2023, 02:50 | Обновлено 19 января 2023, 02:55
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Каземиро не сыграет против Арсенала из-за перебора желтых карточек
Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» заработал пятый в сезоне «горчичник»
19 января 2023, 02:50 | Обновлено 19 января 2023, 02:55
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
Полузащитник манкунианцев Каземиро отыграл полный матч и на 80-й минуте получил желтую карточку, сфолив на Вильфриде Заа.
Для 30-летнего бразильца эта карточка стала 5-й в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, он не сможет помочь «МЮ» в предстоящей игре с лидером Премьер-лиги «Арсеналом».
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