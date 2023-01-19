Каземиро не сыграет против Арсенала из-за перебора желтых карточек

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Полузащитник манкунианцев Каземиро отыграл полный матч и на 80-й минуте получил желтую карточку, сфолив на Вильфриде Заа.

Для 30-летнего бразильца эта карточка стала 5-й в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, он не сможет помочь «МЮ» в предстоящей игре с лидером Премьер-лиги «Арсеналом».