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Англия
19 января 2023, 02:22 | Обновлено 19 января 2023, 02:40
96
0

Патрик ВИЕЙРА: «Мы заслужили ничью с Манчестер Юнайтед»

Наставник «Кристал Пэлас» – о результате матча с «красными дьяволами»

19 января 2023, 02:22 | Обновлено 19 января 2023, 02:40
96
0
Патрик ВИЕЙРА: «Мы заслужили ничью с Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, мы заслужили это очко. Мы действительно боролись против очень хорошей команды. Нам было трудно их закрыть, но нам удалось остаться в игре.

В последние 15 минут мы оказали на них давление. Михаэль забил тот штрафной. Было тяжело, мы много работали и получили вознаграждение.

Я увидел организацию, действительно хороший командный дух, общение. Мы сохранили дисциплину, и это помогло нам оставаться в игре», - сказал Виейра.

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Источник BBC
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