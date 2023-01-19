Патрик ВИЕЙРА: «Мы заслужили ничью с Манчестер Юнайтед»
Наставник «Кристал Пэлас» – о результате матча с «красными дьяволами»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
«Думаю, мы заслужили это очко. Мы действительно боролись против очень хорошей команды. Нам было трудно их закрыть, но нам удалось остаться в игре.
В последние 15 минут мы оказали на них давление. Михаэль забил тот штрафной. Было тяжело, мы много работали и получили вознаграждение.
Я увидел организацию, действительно хороший командный дух, общение. Мы сохранили дисциплину, и это помогло нам оставаться в игре», - сказал Виейра.
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