Эрик ТЕН ХАГ: «Кристал Пэлас не создал ничего, кроме одного углового»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы потеряли два очка, выигрывая за две минуты до конца матча… Соперник не создал ничего, кроме одного углового. В таких матчах вы не ожидаете потери очков. Мы должны были забивать второй, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда один эпизод стоил нам 2 очков.

Мы вели 1:0. Во втором тайме у нас было достаточно пространства, чтобы прибить их. Но я не увидел, чтобы мои футболисты пошли за вторым голом», - сказал тен Хаг.