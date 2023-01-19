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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Кристал Пэлас не создал ничего, кроме одного углового»
Англия
19 января 2023, 01:55 | Обновлено 19 января 2023, 02:27
61
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Кристал Пэлас не создал ничего, кроме одного углового»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о ничьей в АПЛ

19 января 2023, 01:55 | Обновлено 19 января 2023, 02:27
61
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Кристал Пэлас не создал ничего, кроме одного углового»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы потеряли два очка, выигрывая за две минуты до конца матча… Соперник не создал ничего, кроме одного углового. В таких матчах вы не ожидаете потери очков. Мы должны были забивать второй, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда один эпизод стоил нам 2 очков.

Мы вели 1:0. Во втором тайме у нас было достаточно пространства, чтобы прибить их. Но я не увидел, чтобы мои футболисты пошли за вторым голом», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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