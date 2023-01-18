Голевая феерия в Кубке Англии. Лидс разгромил Кардифф в переигровке
«Лидс» победил соперника со счетом 5:2 и пробился в 1/16 финала
В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Лидс» одержал победу над «Кардиффом» со счетом 5:2.
У «Лидса» Патрик Бэмфорд и Уилфрид Ньонто оформили дубли, также забил Родриго.
А у «Кардиффа» в конце игры дважды отличился Каллум Робинсон.
В 1/16 финала «Лидс» будет играть против победителя матча между командами «Борхэм Вуд» (5-й двизион) и «Аккрингтон Стэнли«» (3-й).
Кубок Англии, 1/32 финала
Переигровка матча, 18 января
Лидс – Кардифф Сити – 5:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Ньонто, 1, 37, Родриго, 34, Бэмфорд, 71, 76 – Робинсон, 84, 90+3 (пен)
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