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Кубок Англии
Лидс
18.01.2023, FT 5 : 2
Кардифф Сити
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Англия
18 января 2023, 23:59 | Обновлено 19 января 2023, 00:13
81
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Голевая феерия в Кубке Англии. Лидс разгромил Кардифф в переигровке

«Лидс» победил соперника со счетом 5:2 и пробился в 1/16 финала

18 января 2023, 23:59 | Обновлено 19 января 2023, 00:13
81
0
Голевая феерия в Кубке Англии. Лидс разгромил Кардифф в переигровке
Getty Images/Global Images Ukraine

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Лидс» одержал победу над «Кардиффом» со счетом 5:2.

У «Лидса» Патрик Бэмфорд и Уилфрид Ньонто оформили дубли, также забил Родриго.

А у «Кардиффа» в конце игры дважды отличился Каллум Робинсон.

В 1/16 финала «Лидс» будет играть против победителя матча между командами «Борхэм Вуд» (5-й двизион) и «Аккрингтон Стэнли«» (3-й).

Кубок Англии, 1/32 финала

Переигровка матча, 18 января

Лидс – Кардифф Сити – 5:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Ньонто, 1, 37, Родриго, 34, Бэмфорд, 71, 76 – Робинсон, 84, 90+3 (пен)

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Кубок Англии по футболу Лидс Кардифф Сити Борхэм Вуд Аккрингтон Стэнли Патрик Бэмфорд Уилфрид Ньонто Родриго Морено Каллум Робинсон
Источник Sport.ua
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