Сердце не зовет. Экс-напарник Роналду не собирается переходить в Аль-Наср
Навас планирует остаться в европейском футболе
Голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Кейлор Навас не собирается переходить в саудовский «Аль-Наср».
Сообщается, что костариканец планирует остаться в европейском футболе. Как сообщает источник, за 36-летним вратарем следят несколько клубов из АПЛ, одним из которых является «Ноттингем Форест».
К слову, ранее экс-нпарник Наваса Роналду по «Реалу» Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». Вскоре саудовцы заинтересовались и Кейлором.
Навас и Роналду вместе выступали за мадридский клуб с 2014 по 2018 год.
В текущем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» всего один матч. Он появился на поле в поединке Кубка Франции против «Шатора» и пропустил один гол.
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