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18 января 2023, 22:45 |
717
0

Сердце не зовет. Экс-напарник Роналду не собирается переходить в Аль-Наср

Навас планирует остаться в европейском футболе

18 января 2023, 22:45 |
717
0
Сердце не зовет. Экс-напарник Роналду не собирается переходить в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас и Криштиану Роналду

Голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Кейлор Навас не собирается переходить в саудовский «Аль-Наср».

Сообщается, что костариканец планирует остаться в европейском футболе. Как сообщает источник, за 36-летним вратарем следят несколько клубов из АПЛ, одним из которых является «Ноттингем Форест».

К слову, ранее экс-нпарник Наваса Роналду по «Реалу» Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». Вскоре саудовцы заинтересовались и Кейлором.

Навас и Роналду вместе выступали за мадридский клуб с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» всего один матч. Он появился на поле в поединке Кубка Франции против «Шатора» и пропустил один гол.

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Кейлор Навас Криштиану Роналду Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник RMC Sport
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