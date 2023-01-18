Сердце не зовет. Экс-напарник Роналду не собирается переходить в Аль-Наср

Голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Кейлор Навас не собирается переходить в саудовский «Аль-Наср».

Сообщается, что костариканец планирует остаться в европейском футболе. Как сообщает источник, за 36-летним вратарем следят несколько клубов из АПЛ, одним из которых является «Ноттингем Форест».

К слову, ранее экс-нпарник Наваса Роналду по «Реалу» Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». Вскоре саудовцы заинтересовались и Кейлором.

Навас и Роналду вместе выступали за мадридский клуб с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» всего один матч. Он появился на поле в поединке Кубка Франции против «Шатора» и пропустил один гол.