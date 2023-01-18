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Чемпионат мира
18 января 2023, 21:36 | Обновлено 18 января 2023, 21:40
1201
1

Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор

Ивана Кнолль ответила на пару вопросов в Instagram

18 января 2023, 21:36 | Обновлено 18 января 2023, 21:40
1201
1
Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, которая покорила ЧМ-2022 по футболу в Катаре, ответила на пару вопросов в своем Instagram.

Подписчики девушки вначале спросили, кто является для девушки любимым футболистом, на что Кнолль ответила: «Криштиану Роналду». Затем ее попросили сделать выбора между форвардом сборной ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе, и его звездным партнером по команде Лионелем Месси. Тогда Ивана выбрала Мбаппе.

Однако вскоре подписчики поставили Кнолль перед выбором: Роналду или Владимир Кличко?

«Кличко. Он номер один навсегда».

Ранее Ивана назвала бывшего украинского боксера своим идеалом.

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Ивана Кнолль Владимир Кличко ЧМ-2022 по футболу Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Лионель Месси фото
Источник Instagram
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Якби не знав, що вона хорватка, то прийняв би іі за бразілійку.
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