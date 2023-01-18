Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, которая покорила ЧМ-2022 по футболу в Катаре, ответила на пару вопросов в своем Instagram.

Подписчики девушки вначале спросили, кто является для девушки любимым футболистом, на что Кнолль ответила: «Криштиану Роналду». Затем ее попросили сделать выбора между форвардом сборной ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе, и его звездным партнером по команде Лионелем Месси. Тогда Ивана выбрала Мбаппе.

Однако вскоре подписчики поставили Кнолль перед выбором: Роналду или Владимир Кличко?

«Кличко. Он номер один навсегда».

Ранее Ивана назвала бывшего украинского боксера своим идеалом.