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Чемпионат мира
12 января 2023, 20:53 | Обновлено 12 января 2023, 20:56
5036
0

Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом

Ивана Кнолль отметила украинского боксера

12 января 2023, 20:53 | Обновлено 12 января 2023, 20:56
5036
0
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Twitter. Ивана Кнолль

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, которая покорила ЧМ-2022 по футболу своей фигурой, назвала своего идеального мужчину:

«Знаете, кто у меня номер один? Есть один парень, который для меня является лучшим из лучших. Я влюблена в эту знаменитость. Владимир Кличко – мой идеал.»

Владимир Кличко считается одним из лучших боксеров своего поколения, дважды становившимся чемпионом мира в супертяжелом весе.

К слову, Ивана и дальше продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях откровенными фотографиями.

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Ивана Кнолль Владимир Кличко ЧМ-2022 по футболу
Источник Sport Bible
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