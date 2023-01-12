Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, которая покорила ЧМ-2022 по футболу своей фигурой, назвала своего идеального мужчину:

«Знаете, кто у меня номер один? Есть один парень, который для меня является лучшим из лучших. Я влюблена в эту знаменитость. Владимир Кличко – мой идеал.»

Владимир Кличко считается одним из лучших боксеров своего поколения, дважды становившимся чемпионом мира в супертяжелом весе.

К слову, Ивана и дальше продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях откровенными фотографиями.