Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Ивана Кнолль отметила украинского боксера
Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, которая покорила ЧМ-2022 по футболу своей фигурой, назвала своего идеального мужчину:
«Знаете, кто у меня номер один? Есть один парень, который для меня является лучшим из лучших. Я влюблена в эту знаменитость. Владимир Кличко – мой идеал.»
Владимир Кличко считается одним из лучших боксеров своего поколения, дважды становившимся чемпионом мира в супертяжелом весе.
К слову, Ивана и дальше продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях откровенными фотографиями.
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