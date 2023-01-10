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10 января 2023, 10:30 |
969
0

ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022

Ивана Кнолль радует своих подписчиков в Instagram новыми фото

10 января 2023, 10:30 |
969
0
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, продолжает радовать своих подписчиков огненными фото.

Отметим, что Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры турнира, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.

К слову, до начала ЧМ в Катаре у Иваны Кнолль было 700 тысяч подписчиков в инстаграме, а сейчас – 3,6 миллиона.

Ранее Кнолль говорила, что некоторые футболисты писали ей во время Мундиаля.

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Ивана Кнолль фото видео ЧМ-2022 по футболу lifestyle сборная Хорватии по футболу
Источник Sport.ua
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