ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
Ивана Кнолль радует своих подписчиков в Instagram новыми фото
Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, продолжает радовать своих подписчиков огненными фото.
Отметим, что Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры турнира, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.
К слову, до начала ЧМ в Катаре у Иваны Кнолль было 700 тысяч подписчиков в инстаграме, а сейчас – 3,6 миллиона.
Ранее Кнолль говорила, что некоторые футболисты писали ей во время Мундиаля.
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