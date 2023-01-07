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  4. Бывшая мисс Хорватии: «Некоторые футболисты писали мне во время ЧМ-2022»
Чемпионат мира
07 января 2023, 19:51 |
806
0

Бывшая мисс Хорватии: «Некоторые футболисты писали мне во время ЧМ-2022»

Ивана Кнолль рассказала, что ее персона вызвала интерес не только у болельщиков

07 января 2023, 19:51 |
806
0
Бывшая мисс Хорватии: «Некоторые футболисты писали мне во время ЧМ-2022»
Инстаграм Иваны Кнолль

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, призналась, что во время мундиаля футболисты писали ей в личные сообщения.

«Несколько игроков писали, как дела, бла-бла-бла. Некоторые игроки извинялись за завтрашний день перед игрой с Хорватией. Я не отвечала, пока они не проигрывали!», – заявила Ивана в интервью Barstool Sports.

Отметим, что Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры турнира, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.

К слову, до начала ЧМ в Катаре у Иваны Кнолль было 700 тысяч подписчиков в инстаграме, а сейчас – 3,6 миллиона.

Ранее Кнолль говорила, что получала предложения от футболистов на выйти замуж.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport Bible
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