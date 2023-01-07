Бывшая мисс Хорватии: «Некоторые футболисты писали мне во время ЧМ-2022»
Ивана Кнолль рассказала, что ее персона вызвала интерес не только у болельщиков
Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, призналась, что во время мундиаля футболисты писали ей в личные сообщения.
«Несколько игроков писали, как дела, бла-бла-бла. Некоторые игроки извинялись за завтрашний день перед игрой с Хорватией. Я не отвечала, пока они не проигрывали!», – заявила Ивана в интервью Barstool Sports.
Отметим, что Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры турнира, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.
К слову, до начала ЧМ в Катаре у Иваны Кнолль было 700 тысяч подписчиков в инстаграме, а сейчас – 3,6 миллиона.
говорила, что получала предложения от футболистов на выйти замуж.Ранее Кнолль
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