Бывшая мисс Хорватии: «Некоторые футболисты писали мне во время ЧМ-2022»

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, призналась, что во время мундиаля футболисты писали ей в личные сообщения.



«Несколько игроков писали, как дела, бла-бла-бла. Некоторые игроки извинялись за завтрашний день перед игрой с Хорватией. Я не отвечала, пока они не проигрывали!», – заявила Ивана в интервью Barstool Sports.



Отметим, что Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры турнира, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.



К слову, до начала ЧМ в Катаре у Иваны Кнолль было 700 тысяч подписчиков в инстаграме, а сейчас – 3,6 миллиона.

Ранее Кнолль говорила, что получала предложения от футболистов на выйти замуж.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine