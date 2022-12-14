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Чемпионат Европы
14 декабря 2022, 21:01 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:03
2887
0

Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж

Ивана Кнолль поразила всех своей сексуальной фигурой

14 декабря 2022, 21:01 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:03
2887
0
Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которая является экс-мисс Хорватии, заявила, что получала предложение сексуального характера от болельщиков, а также предложение от футболистов, игравших на ЧМ-2022, выйти замуж.

Но, Ивана четко дала понять, что не собирается ни с кем начинать встречаться на Мундиале:

«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все».

Кнолль посещала каждый матч сборной Хорватии на ЧМ и каждый раз привлекала внимание операторов своими откровенными нарядами.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии по футболу болельщики
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Источник Daily Mail
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