Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж

Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которая является экс-мисс Хорватии, заявила, что получала предложение сексуального характера от болельщиков, а также предложение от футболистов, игравших на ЧМ-2022, выйти замуж.

Но, Ивана четко дала понять, что не собирается ни с кем начинать встречаться на Мундиале:

«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все».

Кнолль посещала каждый матч сборной Хорватии на ЧМ и каждый раз привлекала внимание операторов своими откровенными нарядами.