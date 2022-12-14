Горячая хорватка получала предложение от футболистов на ЧМ выйти замуж
Ивана Кнолль поразила всех своей сексуальной фигурой
Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которая является экс-мисс Хорватии, заявила, что получала предложение сексуального характера от болельщиков, а также предложение от футболистов, игравших на ЧМ-2022, выйти замуж.
Но, Ивана четко дала понять, что не собирается ни с кем начинать встречаться на Мундиале:
«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все».
Кнолль посещала каждый матч сборной Хорватии на ЧМ и каждый раз привлекала внимание операторов своими откровенными нарядами.
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