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Англия18 января 2023, 20:53 | Обновлено 18 января 2023, 21:31
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите перенесенный матч 7-го тура АПЛ
18 января 2023, 20:53 | Обновлено 18 января 2023, 21:31
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В четверг, 19 января «Манчестер Сити» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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