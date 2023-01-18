В четверг, 19 января «Манчестер Сити» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.