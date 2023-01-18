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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.01.2023 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2023, 20:53 | Обновлено 18 января 2023, 21:31
306
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите перенесенный матч 7-го тура АПЛ

18 января 2023, 20:53 | Обновлено 18 января 2023, 21:31
306
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Манчестер Сити

В четверг, 19 января «Манчестер Сити» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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