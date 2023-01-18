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  4. Буяльский и Беседин получили травмы. Стали известны сроки восстановления
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 20:21 | Обновлено 18 января 2023, 20:24
1144
0

Буяльский и Беседин получили травмы. Стали известны сроки восстановления

Игроки киевского «Динамо» пропустят выбыли 2-3 дня

18 января 2023, 20:21 | Обновлено 18 января 2023, 20:24
1144
0
Буяльский и Беседин получили травмы. Стали известны сроки восстановления
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин пропустят ближайшие тренировки команды.

Сообщается, что игроки из-за незначительных повреждений выбыли на 2-3 дня.

Буяльский получил ушиб коленного сустава, а Беседин – ушиб ахиллова сухожилия.

Отметим, что «Динамо» полетит в Турцию уже в пятницу, 20 января, на учебно-тренировочные сборы.

К слову, 12 января киевский клуб провел первую тренировку во время межсезонья.

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Виталий Буяльский Артем Беседин травма травма колена травма ахилла учебно-тренировочные сборы тренировка Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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