Украина. Премьер лига18 января 2023, 20:21 | Обновлено 18 января 2023, 20:24
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Буяльский и Беседин получили травмы. Стали известны сроки восстановления
Игроки киевского «Динамо» пропустят выбыли 2-3 дня
18 января 2023, 20:21 | Обновлено 18 января 2023, 20:24
1144
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Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин пропустят ближайшие тренировки команды.
Сообщается, что игроки из-за незначительных повреждений выбыли на 2-3 дня.
Буяльский получил ушиб коленного сустава, а Беседин – ушиб ахиллова сухожилия.
Отметим, что «Динамо» полетит в Турцию уже в пятницу, 20 января, на учебно-тренировочные сборы.
К слову, 12 января киевский клуб провел первую тренировку во время межсезонья.
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