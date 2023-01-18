Буяльский и Беседин получили травмы. Стали известны сроки восстановления

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин пропустят ближайшие тренировки команды.

Сообщается, что игроки из-за незначительных повреждений выбыли на 2-3 дня.

Буяльский получил ушиб коленного сустава, а Беседин – ушиб ахиллова сухожилия.

Отметим, что «Динамо» полетит в Турцию уже в пятницу, 20 января, на учебно-тренировочные сборы.

К слову, 12 января киевский клуб провел первую тренировку во время межсезонья.