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Англия
18 января 2023, 20:02 | Обновлено 18 января 2023, 20:05
4697
2

ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим

Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»

18 января 2023, 20:02 | Обновлено 18 января 2023, 20:05
4697
2
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился первыми фотографиями после трансферы в новый для себя клуб:

«Не могу дождаться старта. Приходите делать Лондон синим», – написал Мудрик в Instagram.

Отметим, что за Михаил боролся и «Арсенал», в который изначально и хотел перейти Михаил. Однако в итоге украинец перешел к «синим».

К слову, «Арсенал» также является лондонским клубом. В случае победа «Арсенала» над «Челси» фанаты «канониров» называют Лондон «красным».

Ранее Михаил провел первую тренировку в «Челси».

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Михаил Мудрик фото Арсенал Лондон Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Хутин Пуйло
А як же з дєтства за Арсенал? 
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+1
Gargantua
футболисты это те же артисты
а артисты, как известно, сукины дети )
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-2
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