ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился первыми фотографиями после трансферы в новый для себя клуб:

«Не могу дождаться старта. Приходите делать Лондон синим», – написал Мудрик в Instagram.

Отметим, что за Михаил боролся и «Арсенал», в который изначально и хотел перейти Михаил. Однако в итоге украинец перешел к «синим».

К слову, «Арсенал» также является лондонским клубом. В случае победа «Арсенала» над «Челси» фанаты «канониров» называют Лондон «красным».

Ранее Михаил провел первую тренировку в «Челси».