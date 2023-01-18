ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился первыми фотографиями после трансферы в новый для себя клуб:
«Не могу дождаться старта. Приходите делать Лондон синим», – написал Мудрик в Instagram.
Отметим, что за Михаил боролся и «Арсенал», в который изначально и хотел перейти Михаил. Однако в итоге украинец перешел к «синим».
К слову, «Арсенал» также является лондонским клубом. В случае победа «Арсенала» над «Челси» фанаты «канониров» называют Лондон «красным».
Ранее Михаил провел первую тренировку в «Челси».
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