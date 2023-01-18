Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Тоттенхэм
Перенесенный поединок седьмого тура АПЛ
В четверг, 19 января «Манчестер Сити» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».
С каждым туром складывается все более стойкое впечатление, что «Манчестер Сити» выпускает ситуацию в чемпионской гонке из-под своего контроля. После поражения 1:2 в дерби от «Манчестер Юнайтед» в субботу разрыв вырос до 8 очков.
Амбиции «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне ограничиваются борьбой за попадание в топ-4. Но и с этим возникают проблемы. После домашнего поражения 0:2 от того же «Арсенала» в предыдущем туре отставание от «Манчестер Юнайтед», который идет четвертым, достигло пяти очков. А ведь у команды Эрика тен Хага еще и матч в запасе.
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице АПЛ с 39 очками в активе. У «Тоттенхэма» 33 балла и пятое место.
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