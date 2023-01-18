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Англия
18 января 2023, 20:43 | Обновлено 18 января 2023, 21:48
334
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Тоттенхэм

Перенесенный поединок седьмого тура АПЛ

18 января 2023, 20:43 | Обновлено 18 января 2023, 21:48
334
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Тоттенхэм
ФК Манчестер Сити

В четверг, 19 января «Манчестер Сити» в перенесенном матче седьмого тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».

С каждым туром складывается все более стойкое впечатление, что «Манчестер Сити» выпускает ситуацию в чемпионской гонке из-под своего контроля. После поражения 1:2 в дерби от «Манчестер Юнайтед» в субботу разрыв вырос до 8 очков.

Амбиции «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне ограничиваются борьбой за попадание в топ-4. Но и с этим возникают проблемы. После домашнего поражения 0:2 от того же «Арсенала» в предыдущем туре отставание от «Манчестер Юнайтед», который идет четвертым, достигло пяти очков. А ведь у команды Эрика тен Хага еще и матч в запасе.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице АПЛ с 39 очками в активе. У «Тоттенхэма» 33 балла и пятое место.

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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
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Источник Sport.ua
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