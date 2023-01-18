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  4. ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 18:38 |
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0

ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера

Украинский хавбек восстановился после травмы

18 января 2023, 18:38 |
40
0
ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера
ФК Шахтер. Георгий Судаков

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды возобновил работу в общей группе команды на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Напомним, в конце ноября Судаков перенес операцию на голени, от которой восстанавливался более чем полтора месяца.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк видео учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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