ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды возобновил работу в общей группе команды на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Напомним, в конце ноября Судаков перенес операцию на голени, от которой восстанавливался более чем полтора месяца.