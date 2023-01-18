Украина. Премьер лига18 января 2023, 18:38 |
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ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера
Украинский хавбек восстановился после травмы
18 января 2023, 18:38 |
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«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды возобновил работу в общей группе команды на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Напомним, в конце ноября Судаков перенес операцию на голени, от которой восстанавливался более чем полтора месяца.
🧡 Повернення Судакова до загальної групи, відпрацювання передач та ударів.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 18, 2023
Дивіться, як «Шахтар» провів тренування на зборах у середу.#Shakhtar pic.twitter.com/emUoZA9mlZ
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