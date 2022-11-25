Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скоро в строй. Судаков перенес операцию на голени
Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:59
619
0

ФОТО. Скоро в строй. Судаков перенес операцию на голени

Полузащитник «Шахтера» идет на поправку

25 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:59
619
0
ФОТО. Скоро в строй. Судаков перенес операцию на голени
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков перенес операцию на мышцах голени. Сообщается, что хирургическое вмешательство было плановым.

Сам Судаков в своем Instagram прокомментировал операцию и сообщил, что проблема со здоровьем его беспокоила год:

«Проблема в течение года, которая не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап-восстановление, подготовка, работаем, как всегда, по полной», – написал Судаков.

Ожидается, что восстановление займет 5-6 недель.

На счету Георгия Судакова 19 матчей во всех турнирах текущего сезона, один гол и пять результативных передач.

По теме:
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»
ФОТО. Как Катар забил свой первый гол, но проиграл Сенегалу
фото Георгий Судаков Шахтер Донецк травма операция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор
Футбол | 25 ноября 2022, 19:59 1
За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор
За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор

Соперники обменялись голами

Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
Футбол | 25 ноября 2022, 15:54 3
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера

У игрока повреждение ноги

Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
Футбол | 24.11.2022, 22:56
Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.11.2022, 14:00
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Футбол | 25.11.2022, 02:00
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 18
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
24.11.2022, 04:35 3
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
25.11.2022, 10:50
Футбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 3
Бокс
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности