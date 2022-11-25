ФОТО. Скоро в строй. Судаков перенес операцию на голени

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков перенес операцию на мышцах голени. Сообщается, что хирургическое вмешательство было плановым.

Сам Судаков в своем Instagram прокомментировал операцию и сообщил, что проблема со здоровьем его беспокоила год:

«Проблема в течение года, которая не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап-восстановление, подготовка, работаем, как всегда, по полной», – написал Судаков.

Ожидается, что восстановление займет 5-6 недель.

На счету Георгия Судакова 19 матчей во всех турнирах текущего сезона, один гол и пять результативных передач.