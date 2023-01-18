Испания18 января 2023, 17:44 |
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ХАВИ: «Пытаемся начать эру побед в Барселоне»
Тренер «Барселоны» – о завоевании Суперкубка Испании
18 января 2023, 17:44 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что завоевание Суперкубка Испании откроет новую успешную эпоху для клуба:
«Это «Барса». Не буду скрывать, я хочу побеждать, хочу, чтобы команда играла хорошо. Я хочу, чтобы команда получала удовольствие от игры и побеждала.
Мы пытаемся начать эру побед. Мы выиграли титул, и это очень важно для клуба. Я думаю, это немного снимет напряжение с игроков. Что касается других команд... мы не беспокоимся о них».
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