ХАВИ: «Пытаемся начать эру побед в Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что завоевание Суперкубка Испании откроет новую успешную эпоху для клуба:

«Это «Барса». Не буду скрывать, я хочу побеждать, хочу, чтобы команда играла хорошо. Я хочу, чтобы команда получала удовольствие от игры и побеждала.

Мы пытаемся начать эру побед. Мы выиграли титул, и это очень важно для клуба. Я думаю, это немного снимет напряжение с игроков. Что касается других команд... мы не беспокоимся о них».