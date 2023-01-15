Первый трофей Хави. Барселона выиграла Суперкубок в рекордный 14-й раз

В финале Суперкубка Испании каталонский клуб в саудовском Эр-Рияде обыграл «Реал» со счетом 3:1.

Наставник каталонцев Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны». 42-летний коуч работает главным тренером «Барсы» с ноября 2021 года. А как игрок Хави с «Барсой» 6 раз выигрывал Суперкубок страны.

Награду лучшему игроку матча получил хавбек «Барселоны» Гави. 18-летний игрок открыл счет в матче, а затем сделал два ассиста. Гави в 18 лет и 163 дня стал самым молодым игроком, забившим мяч в поединке за Суперкубок Испании.

Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, обновив рекорд для этого турнира. Ближайшим преследователем является «Реал» (12 трофеев). Для Барсы это первый трофей вообще с сезона 2020/21, когда команда выиграла Кубок Испании.

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