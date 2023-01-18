На пути в Мадрид? Депай пропустил тренировку Барселоны

Нидерландский форвард Мемфис Депай пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Причины отсутствия Депая не известны, но, скорее всего, оно связано с возможным переходом в «Атлетико» Мадрид. В обратном направлении может отправиться Янник Феррейра Карраско.

В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца текущего сезона.