Депай хочет перейти в Атлетико

Нападающий Мемфис Депай, принявший решение покинуть каталонскую «Барселону», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. При этом, игрок не собирается покидать Испанию.

28-летний форвард хочет перейти в мадридский «Атлетико». «Матрасники» также заинтересованы в услугах нидерландца. В скором времени стороны могут запустить переговорный процесс.

В этом сезоне Мемфис сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать Депая в январе.