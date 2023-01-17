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Испания
17 января 2023, 09:58 | Обновлено 17 января 2023, 10:07
233
0

Депай хочет перейти в Атлетико

«Матрасники» также заинтересованы в услугах форварда «Барселоны»

17 января 2023, 09:58 | Обновлено 17 января 2023, 10:07
233
0
Депай хочет перейти в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий Мемфис Депай, принявший решение покинуть каталонскую «Барселону», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. При этом, игрок не собирается покидать Испанию.

28-летний форвард хочет перейти в мадридский «Атлетико». «Матрасники» также заинтересованы в услугах нидерландца. В скором времени стороны могут запустить переговорный процесс.

В этом сезоне Мемфис сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать Депая в январе.

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Источник Фабрицио Романо
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