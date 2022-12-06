Рома планирует подписать Депая в январе

«Рома» хочет во время январского трансферного окна подписать форварда «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом сообщают итальянские СМИ.

План «Ромы» - арендовать Депая до конца сезона с обязательным выкупом летом 2023 года. Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту уже связывался с окружением Депая.

В нынешнем сезоне Депай провел за «Барселону» всего три матча во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 20 миллионов евро.