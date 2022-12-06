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  4. Рома планирует подписать Депая в январе
Италия
06 декабря 2022, 14:26 |
187
0

Рома планирует подписать Депая в январе

Нидерландский форвард может покинуть «Барселону» в январе

06 декабря 2022, 14:26 |
187
0
Рома планирует подписать Депая в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

«Рома» хочет во время январского трансферного окна подписать форварда «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом сообщают итальянские СМИ.

План «Ромы» - арендовать Депая до конца сезона с обязательным выкупом летом 2023 года. Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту уже связывался с окружением Депая.

В нынешнем сезоне Депай провел за «Барселону» всего три матча во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник Tuttosport
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