Рома планирует подписать Депая в январе
Нидерландский форвард может покинуть «Барселону» в январе
«Рома» хочет во время январского трансферного окна подписать форварда «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом сообщают итальянские СМИ.
План «Ромы» - арендовать Депая до конца сезона с обязательным выкупом летом 2023 года. Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту уже связывался с окружением Депая.
В нынешнем сезоне Депай провел за «Барселону» всего три матча во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 20 миллионов евро.
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