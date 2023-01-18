Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие в Жироне хотели видеть меня здесь»

Украинский вингер Виктор Цыганков после презентации в качестве игрока «Жироны» пообщался с испанскими СМИ:

«Я рад быть здесь. Многие в «Жироне» хотели видеть меня здесь. Я еще не тренировался с командой, но, надеюсь, буду готов играть как можно скорее.

Почему «Жирона»? Потому что, как я и сказал, меня хотели видеть здесь. И Ла Лига – один из лучших чемпионатов в мире. Пере Гвардиола еще с прошлого лета сделал много для меня и моей семьи. Он показал мне клуб, как играет команда. Мы были на двух последних матчах, мне понравился этот стиль футбола, я надеюсь, что буду играть здесь хорошо».