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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие в Жироне хотели видеть меня здесь»
Испания
18 января 2023, 17:06 |
955
3

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие в Жироне хотели видеть меня здесь»

Украинский вингер – о своем трансфере

18 января 2023, 17:06 |
955
3
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие в Жироне хотели видеть меня здесь»

Украинский вингер Виктор Цыганков после презентации в качестве игрока «Жироны» пообщался с испанскими СМИ:

«Я рад быть здесь. Многие в «Жироне» хотели видеть меня здесь. Я еще не тренировался с командой, но, надеюсь, буду готов играть как можно скорее.

Почему «Жирона»? Потому что, как я и сказал, меня хотели видеть здесь. И Ла Лига – один из лучших чемпионатов в мире. Пере Гвардиола еще с прошлого лета сделал много для меня и моей семьи. Он показал мне клуб, как играет команда. Мы были на двух последних матчах, мне понравился этот стиль футбола, я надеюсь, что буду играть здесь хорошо».

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Источник ФК Жирона
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Комментарии 3
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Rzechpospolita
Если у Виктора пойдет игра и травмы перестанут его преследовать, то через год - два может пойти на повышения! Было бы прекрасно, если бы у него и Мудрика пошла игра...два таких вингера для сборной это круто! главное, что бы у всех все получилось в новых своих клубах)
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+4
olex.mykhailov
Удачі Вітя,тепер все залежить від тебе
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+1
pas2012
Особливо "лисий апельсин")))
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0
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