Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Клуб из Бергамо хочет получить за своего футболиста солидную сумму – 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Скальвини 2 гола в 14 матчах Серии А за «Аталанту». Также 19-летний защитник уже успел провести 3 матча за сборную Италии.

Вчера «Ливерпуль» в Кубке Англии обыграл «Вулверхэмптон» 1:0.