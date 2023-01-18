Англия18 января 2023, 16:25 |
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Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты
Джорджо Скальвини может продолжить карьеру в АПЛ
18 января 2023, 16:25 |
814
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«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Клуб из Бергамо хочет получить за своего футболиста солидную сумму – 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Скальвини 2 гола в 14 матчах Серии А за «Аталанту». Также 19-летний защитник уже успел провести 3 матча за сборную Италии.
Вчера «Ливерпуль» в Кубке Англии обыграл «Вулверхэмптон» 1:0.
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