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  4. Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты
Англия
18 января 2023, 16:25 |
814
0

Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты

Джорджо Скальвини может продолжить карьеру в АПЛ

18 января 2023, 16:25 |
814
0
Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Скальвини

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Клуб из Бергамо хочет получить за своего футболиста солидную сумму – 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Скальвини 2 гола в 14 матчах Серии А за «Аталанту». Также 19-летний защитник уже успел провести 3 матча за сборную Италии.

Вчера «Ливерпуль» в Кубке Англии обыграл «Вулверхэмптон» 1:0.

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Ливерпуль Аталанта Джорджо Скальвини трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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