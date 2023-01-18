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  4. Максим ШАЦКИХ: «Цыганков давно планировал уезжать»
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 15:56 |
686
0

Максим ШАЦКИХ: «Цыганков давно планировал уезжать»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о трансфере Виктора Цыганкова

18 января 2023, 15:56 |
686
0
Максим ШАЦКИХ: «Цыганков давно планировал уезжать»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Бывший тренер «Динамо» Киев Максим Шацких прокомментировал переход Виктора Цыганкова в «Жирону»:

«Он ведь давно планировал уезжать. Понятно, что «Жирона» — это не топ-клуб, но он может стать для Вити просто промежуточным этапом. Много раз говорил: всегда всё в руках футболиста. В руках, ногах и голове. Так что всё будет зависеть от того, как Цыганков реализует в «Жироне» свой потенциал. Если уме удастся показать себя даже в такой средненькой команде, то его очень быстренько заберут в более именитый и сильный клуб.

Сейчас для Цыганкова главное — удачно стартовать в «Жироне» и показывать свой максимум. А то, как он может играть в футбол, думаю, знают все. У Вити есть всё для того, чтобы заявить о себе в «Жироне». Хочу ему пожелать, чтобы он сумел там себя реализовать в полной мере. Хотя, конечно, немало будет зависеть и от его партнеров на футбольном поле».

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Максим Шацких Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона
Источник Динамо Киев от Шурика
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