Максим ШАЦКИХ: «Цыганков давно планировал уезжать»

Бывший тренер «Динамо» Киев Максим Шацких прокомментировал переход Виктора Цыганкова в «Жирону»:

«Он ведь давно планировал уезжать. Понятно, что «Жирона» — это не топ-клуб, но он может стать для Вити просто промежуточным этапом. Много раз говорил: всегда всё в руках футболиста. В руках, ногах и голове. Так что всё будет зависеть от того, как Цыганков реализует в «Жироне» свой потенциал. Если уме удастся показать себя даже в такой средненькой команде, то его очень быстренько заберут в более именитый и сильный клуб.

Сейчас для Цыганкова главное — удачно стартовать в «Жироне» и показывать свой максимум. А то, как он может играть в футбол, думаю, знают все. У Вити есть всё для того, чтобы заявить о себе в «Жироне». Хочу ему пожелать, чтобы он сумел там себя реализовать в полной мере. Хотя, конечно, немало будет зависеть и от его партнеров на футбольном поле».