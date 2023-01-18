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  4. Салернитана вернула тренера через 48 часов после увольнения
Италия
18 января 2023, 15:27 |
419
0

Салернитана вернула тренера через 48 часов после увольнения

Давиде Никола продолжит работу с клубом

18 января 2023, 15:27 |
419
0
Салернитана вернула тренера через 48 часов после увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Никола

Клуб Серии А «Салернитана» принял решение вернуть Давиде Николу на пост главного тренера команды всего спустя 48 часов после увольнения.

По информации СМИ, на решение руководства «Салернитаны» повлияла просьба игроков команды не прекращать сотрудничества с Давиде Николой.

Напомним, Никола был уволен из «Салернитаны» после поражения 2:8 от «Аталанты» в матче Серии А. 49-летний итальянский специалист работает с командой с февраля 2022 года.

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Салернитана Давиде Никола
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