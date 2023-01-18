Италия18 января 2023, 15:27 |
419
0
Салернитана вернула тренера через 48 часов после увольнения
Давиде Никола продолжит работу с клубом
18 января 2023, 15:27 |
419
0
Клуб Серии А «Салернитана» принял решение вернуть Давиде Николу на пост главного тренера команды всего спустя 48 часов после увольнения.
По информации СМИ, на решение руководства «Салернитаны» повлияла просьба игроков команды не прекращать сотрудничества с Давиде Николой.
Напомним, Никола был уволен из «Салернитаны» после поражения 2:8 от «Аталанты» в матче Серии А. 49-летний итальянский специалист работает с командой с февраля 2022 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2023, 22:01 1
Арсен Захарян не перейдет в лондонский клуб
Теннис | 18 января 2023, 13:21 10
Украинская теннисистка подтвердила статус фаворитки матча
Другие виды | 18.01.2023, 01:16
Футбол | 18.01.2023, 13:10
Футбол | 17.01.2023, 18:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2023, 14:03 67
16.01.2023, 20:36 6
17.01.2023, 09:35 10
17.01.2023, 11:12 22
16.01.2023, 19:59 9
18.01.2023, 00:10
16.01.2023, 17:45 9
17.01.2023, 05:32 1