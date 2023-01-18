Салернитана вернула тренера через 48 часов после увольнения

Клуб Серии А «Салернитана» принял решение вернуть Давиде Николу на пост главного тренера команды всего спустя 48 часов после увольнения.

По информации СМИ, на решение руководства «Салернитаны» повлияла просьба игроков команды не прекращать сотрудничества с Давиде Николой.

Напомним, Никола был уволен из «Салернитаны» после поражения 2:8 от «Аталанты» в матче Серии А. 49-летний итальянский специалист работает с командой с февраля 2022 года.