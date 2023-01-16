Гасперини после продажи Малиновского уволил тренера из Салернитаны

В воскресенье, 15 января, в 15-м туре чемпионата Италии «Аталанта» в родном Бергамо добилась крупной победы над «Салернитаной» со счетом 8:2. После этого фиаско в руководстве клуба из Салерно приняли решение об увольнении главного тренера команды Давиде Николы.

49-летний итальянский специалист работал в «Салернитане» с февраля 2022 года.

Для «Аталанты», руководимой Джан Пьеро Гасперини, встреча с «Салернитаной» стала первым официальным матчем после продажи украинского полузащитника Руслана Малиновского во французский «Марсель». В таблице Серии А «богиня» занимает 6-е место с 34-мя очками, у «Салернитаны» 16-я позиция и 18 пунктов.