ВИДЕО. Как Аталанта отгрузила 8 мячей в ворота Салернитаны

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2.

Дубль у победителей оформил Адемола Лукман. Также по разу отличились Жереми Бога, Джорджо Скальвини, Теун Копмайнерс, Расмус Хойлунд, Эдерсон и Надир Зортеа.

«Аталанта» набрала 34 очка и входит в топ-6. «Салернитана» имеет 18 очков (16-я позиция).

Серия А. 18-й тур, 15 января

Аталанта – Салернитана – 8:2

Голы: Бога, 5, Лукман, 20 (пен), 54, Скальвини, 23, Копмайнерс, 38, Хойлунд, 41, Эдерсон, 61, Зортеа, 85 – Диа, 10, Николусси Кавилья, 56.

Видеообзор матча