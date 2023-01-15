ВИДЕО. Как Аталанта отгрузила 8 мячей в ворота Салернитаны
В матче 18-го тура Серии A в Бергамо гости был разгромлены с позорным счетом
В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2.
Дубль у победителей оформил Адемола Лукман. Также по разу отличились Жереми Бога, Джорджо Скальвини, Теун Копмайнерс, Расмус Хойлунд, Эдерсон и Надир Зортеа.
«Аталанта» набрала 34 очка и входит в топ-6. «Салернитана» имеет 18 очков (16-я позиция).
Серия А. 18-й тур, 15 января
Аталанта – Салернитана – 8:2
Голы: Бога, 5, Лукман, 20 (пен), 54, Скальвини, 23, Копмайнерс, 38, Хойлунд, 41, Эдерсон, 61, Зортеа, 85 – Диа, 10, Николусси Кавилья, 56.
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ
Лондонский клуб заплатил фиксированную сумму, но предусмотрены еще и солидные бонусы