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Чемпионат Италии
Аталанта
15.01.2023, FT 8 : 2
Салернитана
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Италия
15 января 2023, 23:12 | Обновлено 15 января 2023, 23:28
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ВИДЕО. Как Аталанта отгрузила 8 мячей в ворота Салернитаны

В матче 18-го тура Серии A в Бергамо гости был разгромлены с позорным счетом

15 января 2023, 23:12 | Обновлено 15 января 2023, 23:28
415
0
ВИДЕО. Как Аталанта отгрузила 8 мячей в ворота Салернитаны
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2.

Дубль у победителей оформил Адемола Лукман. Также по разу отличились Жереми Бога, Джорджо Скальвини, Теун Копмайнерс, Расмус Хойлунд, Эдерсон и Надир Зортеа.

«Аталанта» набрала 34 очка и входит в топ-6. «Салернитана» имеет 18 очков (16-я позиция).

Серия А. 18-й тур, 15 января

Аталанта – Салернитана – 8:2

Голы: Бога, 5, Лукман, 20 (пен), 54, Скальвини, 23, Копмайнерс, 38, Хойлунд, 41, Эдерсон, 61, Зортеа, 85 – Диа, 10, Николусси Кавилья, 56.

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Аталанта).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Николусси Кавилья (Салернитана).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Аталанта).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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