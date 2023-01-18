Александр ХАЦКЕВИЧ: «Жирона может быть трамплином для Цыганкова»
Экс-тренер «Динамо» Киев – о будущем Виктора Цыганкова
Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал решение Виктора Цыганкова перейти в «Жирону»:
«Витя - умный и хитрый футболист. Чтобы рассматривать «Жирону» как перевалочный пункт, нужно, в первую очередь, показать себя в чемпионате Испании. Витя ‒ достаточно стабильный, хороший футболист, который делает разницу как в сборной, так и в клубе.
ПСВ? Может, в плане игровой карьеры, этот вариант и был бы лучше, но если Цыганков выбрал вариант с «Жироной», то это может быть трамплином в более топовый клуб. Мы об этом можем только догадываться».
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