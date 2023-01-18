Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер

«Шахтер» продолжает брать высокие ноты. Следом за взорвавшей «крышу» новостью о продаже в «Челси» Михаила Мудрика, буквально сразу пришла информация о возвращении в донецкую команду Ярослава Ракицкого.

По уровню значимости, «выхлопа» очень сложно сравнять уход за сумасшедшие деньги 22-летнего прогрессирующего таланта и бесплатный приход 33-летнего стареющего аксакала, волею судьбы оставшегося у разбитого корыта.

Однако по уровню резонанса, точнее, по «контексту» эта два события, безусловно, похожи. И похожи они, прежде всего, ожиданием. От Михаила ждут подтверждения игрой его заоблачного ценника. А от Ярослава ждут не столько игры, сколько слов, подтверждающих его нынешнюю позицию. Позицию, прежде всего, гражданина, а уже потом футболиста.

Честно говоря, и в уход Мудрика из «Шахтера», и в возвращение в «Шахтер» Ракицкого верилось уже давно. Оба эти события, независимо друг от друга, должны были произойти. И они произошли.

Об уходе Мудрика давеча было сказано достаточно. Не будем лишний раз теребить чужие миллионы. Подождем дебют парня на «Стемфорд Бридж».

А вот о возвращении Ракицкого в родную обитель поговорить – самый раз.

***

Мне казалось, что идеальным моментом для камбека Ярика в «Шахтер» было летнее межсезонье – после того, как центрбек по-мужски, демонстративно ушел из «Зенита».

Он уже тогда, весной прошлого года, пришел в «Шахтер». Во всяком случае, формально дело обстояло именно так, ведь Ракицкий успел сыграть за «горняков» в благотворительных поединках.



ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Признаюсь, его демарш из газпромовской шоблы не только искренне порадовал и приятно удивил, но в то смутное время мне казалось, что Ракицкий просто должен осесть в своей родной команде, которую массово начали покидать легионеры. Более того, я тогда считал, что в случае удачной игры за «оранжево-черных» Ярослав может пригодиться и нашей национальной сборной, ведь, окромя всего прочего, свою гражданскую позицию он наглядно продемонстрировал.

Однако тогда не срослось. Договаривающиеся стороны не нашли точек соприкосновения, не достигли компромисса. Я так и не понял, почему. Сейчас это уже и не важно, но тогда, на такой высокой ноте, очень хотелось, чтобы пазл сложился.

Не сложился.

И Ракицкий очень оперативно оказался в чемпионате Турции. В неплохой команде, борющейся за еврокубки («Адана Демирспор»), у неплохого тренера, умеющего и игру поставить, и чему-то научить подопечных (Винченцо Монтелла).

Тогда, сразу же после подписания контракта, казалось, что в лице Ракицкого турецкая Суперлига получила очень яркого и очень квалифицированного футболиста. А украинская Премьер-лига и, в частности, «Шахтер» - упустили достойного игрока.

Но реальность оказалась иной, она перевернула все с ног на голову. Длительное пребывание без игровой практики (порядка четырех месяцев) негативно сказалось на игровых кондициях Ярослава. Он даже визуально погрузнел, стал больше похож на Селезнева, нежели на себя образца хотя бы «зенита».

Но если с потерей скорости и жесткости Яриком еще можно было смириться – этих качеств, по большому счету, у него не было в избытке даже в лучшие годы (то бишь в «Шахтере»), то вот отсутствие дальних точных передач и дальних ударов в его исполнении (а как раз эти качества – главная его добродетель) очень и очень неприятно удивили.

А еще неприятно удивляли его постоянные «горчичники» и красные карточки, привезенные пенальти. По тем небогатым «нарезкам» действий украинского защитника в чемпионате Турции можно было сделать печальный вывод, что Ярик уже не тот. Ни визуально, ни ментально. Он попросту не справляется со своими функциями, поэтому и попадает под обструкцию и фанов, и главного тренера, и даже партнеров по команде.

Наиболее подходящее слово, характеризирующее время пребывания Ракицкого в «Адане» - это провал. Иного мнения быть не может.

***

Ну, а дальше случился разрыв контракта, инициированный Ракицким. Вполне логичный шаг, аналог выбрасывания белого полотенца. Хотя агент Ярослава, поясняя действия своего подопечного, заявил, что сие случилось потому, что, дескать, «турецкий клуб не соответствует его уровню». Ага. Типа хорошая мина при отвратительной игре.



ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Кроме вынужденного игрового простоя в несколько месяцев, сложно найти причины столь резкого профильного падения. Возможно, не в то время и не в ту команду. Так действительно бывает. Возможно, потеря мотивации. И так тоже иногда происходит.

Но, с другой стороны, почему-то кажется, что если бы Ракицкий прошлым летом таки вернулся в «Шахтер», подобного регресса бы не было. Как бы там ни было, но он бы вернулся в родную стихию, в родную команду, в родную обстановку. На этом фоне он, видится, смог бы оперативно восстановить свою форму. И не исключено, что получал бы достаточно игрового времени.

Теперь же Ярослав Ракицкий возвращается в «Шахтер» даже не на щите, а под ним. С любой точки зрения – будь то игровой или эмоциональной – этот камбек смотрится «неравным браком». Просто потому, что прошлым летом Ракицкий мог стать неотъемлемой частью нового «Шахтера», сейчас же смахивает на то, что родной клуб банально предоставляет ветерану «прожиточный минимум».

На мой взгляд, даже если Матвиенко в нынешнее межсезонье покинет «горняков», Ракицкий вряд ли станет его прямой заменой: из-за того, что уже не «потянет». Во всяком случае, мне так кажется.

Так почему же тогда этот трансфер состоялся именно сейчас? На этот вопрос у меня лишь один ответ: очередной имиджевый шаг «горняков», в любом случае повышающий их «узнаваемость». Нечто вроде того, как в команду был внедрен Коноплянка: толку мало, зато разговоров – хоть пруд пруди.

Подобных разговоров в контексте возвращения Ракицкого в «Шахтер» уже сейчас полным-полно. Половина негодует, половина восхищается очередной прозорливостью донецкого клуба. И ренессансом украинского Ракицкого.

И в данном случае игровой аспект может отойти на второй план. Ибо на первом будет нескрываемый интерес к клубу, к команде. Подобным интересом на наших широтах не может похвастаться больше никто.