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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»
Франция
18 января 2023, 13:10 |
1015
0

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»

Игрок очень доволен шансом на новом месте

18 января 2023, 13:10 |
1015
0
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Роксана Малиновская, жена хавбека «Марселя» Руслана Малиновского, рассказала о том, что игрок очень доволен шансом покинуть «Аталанту» и перебраться в Марсель.

На новом месте Малиновский чувствует себя намного лучше.

«Важно, чтобы это была классная команда и классный коллектив. И чтобы Руслан чувствовал себя нужным и часто играл. Видно, что «Марсель» ждал этот трансфер, что они хотели подписать Малиновского. Руслан сейчас и месяц назад - это разные люди. Я уже привыкла, что последние 2-3 месяца, когда он не играл в «Аталанте», он был грустным».

«И не из-за того, что не играл. Вероятно, он не чувствовал себя частью коллектива так, как это было в «Генке» или теперь в «Марселе», — сказала Малиновская в комментарии Футбол Time.

Игрок сборной Украины перебрался в «Марсель» на правах аренды. Малиновский успел провести за новую команду два матча.

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Аталанта Марсель Руслан Малиновский Роксана Малиновская
Источник YouTube
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