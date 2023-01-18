Australian Open. Определилась соперница Калининой в третьем круге
Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина узнала соперницу по третьему кругу Australian Open.
Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии, которая на предыдущей стадии выиграла у француженки Клары Бюрель.
Australian Open. Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1
Стоит отметить, что Крейчикова является многократной победительницей турниров Grand Slam, второй ракеткой мира в парном разряде и бывшей второй ракеткой мира в одиночном.
Напомним, во втором круге Калинина обыграла другую чешку Петру Квитову.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023
25-летний вингер перешел в испанский клуб