Australian Open. Определилась соперница Калининой в третьем круге

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина узнала соперницу по третьему кругу Australian Open.

Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии, которая на предыдущей стадии выиграла у француженки Клары Бюрель.

Australian Open. Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1

Стоит отметить, что Крейчикова является многократной победительницей турниров Grand Slam, второй ракеткой мира в парном разряде и бывшей второй ракеткой мира в одиночном.

Напомним, во втором круге Калинина обыграла другую чешку Петру Квитову.