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Australian Open
18 января 2023, 10:19 | Обновлено 18 января 2023, 10:22
1660
0

Australian Open. Определилась соперница Калининой в третьем круге

Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии

18 января 2023, 10:19 | Обновлено 18 января 2023, 10:22
1660
0
Australian Open. Определилась соперница Калининой в третьем круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина узнала соперницу по третьему кругу Australian Open.

Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии, которая на предыдущей стадии выиграла у француженки Клары Бюрель.

Australian Open. Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1

Стоит отметить, что Крейчикова является многократной победительницей турниров Grand Slam, второй ракеткой мира в парном разряде и бывшей второй ракеткой мира в одиночном.

Напомним, во втором круге Калинина обыграла другую чешку Петру Квитову.

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Барбора Крейчикова Ангелина Калинина Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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