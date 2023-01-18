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Германия
18 января 2023, 08:18 | Обновлено 18 января 2023, 08:23
304
0

Шупо-Мотинг готов остаться в Баварии на своих условиях

Футболист хочет значительного повышения зарплаты

18 января 2023, 08:18 | Обновлено 18 января 2023, 08:23
304
0
Шупо-Мотинг готов остаться в Баварии на своих условиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов остаться в команде и выдвинул свои условия. Футболист хочет значительного повышения зарплаты.

Согласно информации источника, на сегодняшний день 33-летний футболист получает 3,5 млн евро в год.

Также Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт. Договор Шупо-Мотинга истекает летом 2023 года.

Напомним, ранее «Бавария» подписала на полгода защитника Дэйли Блинда.

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Эрик Шупо-Мотинг Бавария продление контракта
Источник Bild
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