Германия18 января 2023, 08:18 | Обновлено 18 января 2023, 08:23
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Шупо-Мотинг готов остаться в Баварии на своих условиях
Футболист хочет значительного повышения зарплаты
18 января 2023, 08:18 | Обновлено 18 января 2023, 08:23
304
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Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов остаться в команде и выдвинул свои условия. Футболист хочет значительного повышения зарплаты.
Согласно информации источника, на сегодняшний день 33-летний футболист получает 3,5 млн евро в год.
Также Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт. Договор Шупо-Мотинга истекает летом 2023 года.
Напомним, ранее «Бавария» подписала на полгода защитника Дэйли Блинда.
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