Шупо-Мотинг готов остаться в Баварии на своих условиях

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов остаться в команде и выдвинул свои условия. Футболист хочет значительного повышения зарплаты.

Согласно информации источника, на сегодняшний день 33-летний футболист получает 3,5 млн евро в год.

Также Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт. Договор Шупо-Мотинга истекает летом 2023 года.

Напомним, ранее «Бавария» подписала на полгода защитника Дэйли Блинда.